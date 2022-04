Salerno, trovati sessanta chili di cocaina in un container nel porto: sequestrati

Sessanta chili di cocaina, divisa in 50 panetti, sono stati sequestrati all'interno del porto commerciale di Salerno: si tratta di un ulteriore sviluppo di un'analoga operazione delll'1 aprile scorso condotta da carabinieri e finanzieri dei comandi provinciali, insieme all'agenzia delle dogane.

La cocaina era nascosta in un container proveniente dall'estero. La droga, mescolata con sostanze da taglio e venduta al dettaglio, avrebbe fruttato circa 12 milioni di euro alle organizzazioni criminali.

Sono in corso le indagini dirette dalla direzione distrettuale antimafia per identificare i responsabili e mettere in luce i canali di approvvigionamento della cocaina e il suo smistamento nel mercato clandestino.