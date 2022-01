Cacciatore si spara accidentalmente al femore, è in prognosi riservata

Si è sparato accidentalmente ad una gamba, con il suo fucile da caccia. E' accaduto ad un cacciatore poco più che trentenne di San Gregorio Magno, mentre era in corso una battuta di caccia al cingniale, domenica scorsa, a Romagnano al Monte. Il colpo è partito accidentalmente dal suo fucile provocando una grave frattura scomposta del femore. Subito soccorso, è stato trasportato in ospedale, al San Francesco d'Assisi di Oliveto Citra, dove è stato prima stabilizzato in Pronto soccorso e poi trasferito in Ortopedia per un intervento chirurgico d'urgenza. Al momento è in prognosi riservata, ma non sembra correre pericolo di vita.

