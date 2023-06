Nocera Inferiore: ruba cosmetici all'Ovs a Salerno, l'amica viene assolta

Accusata di aver rubato - in concorso con una complice che materialmente nascose la refurtiva in una borsa - diversi beni per un valore di circa 120 euro, presso il negozio OVS di Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Dopo il furto, per farla franca, le due avrebbero poi - secondo le accuse - rimosso le placchette antitaccheggio dalla merce. Era il 17 febbraio 2020. Una 28enne di Nocera Inferiore è stata assolta dalle accuse, per non aver commesso il fatto. Le due giovani sono entrambe assistite dall'avvocato Nicola Cicchini. La refurtiva riguarda sei confezioni di creme, due fondotinta, un trucco per occhi, tre ciprie, un portafoglio, un fondo tinta e un trucco per labbra.

Il processo non ha dimostrato il coinvolgimento dell'imputata, quantomeno dal punto di vista di un suo contributo morale, spiega il giudice del tribunale di Salerno nella sentenza. Seppur «non residuino dubbi circa la presenza» della giovane nel luogo di commissione del reato, gli elementi probatori raccolti non sono stati ritenuti sufficienti per una condanna. Mancava, ad esempio, un sistema di videosorveglianza, così come emerso nel corso delle varie testimonianze, dal quale desumere un suo contributo «quantomeno agevolatore dell'autrice del furto (l'altra ragazza), tale da aver avuto un'efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento». L'amica, quel giorno, fu colta sul fatto e arrestata in flagranza di reato.

Per l'altra, invece, vi è un procedimento separato.