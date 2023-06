Moody incanta con la musica, il debutto dell'artista maiorese

Suona la chitarra, compone da solo i suoi testi ed ha appena lanciato il suo album di debutto. Moody, al secolo Manuele Rispoli, ha 23 anni è di Maiori e nella vita ha deciso di scommettere sulla passione e sul talento mettendosi a nudo tra suoni e canzoni.

Ha appena debuttato sul mercato internazionale con un lavoro dal titolo «Universation – The song of the Universe», un lavoro davvero particolare, dove vengono miscelati suoni ed equilibri armonici sperimentati nel corso del tempo. Il risultato che ne è venuto fuori è un nuovo concetto di genere musicale, che sta destando interesse negli addetti ai lavori. «Il mio progetto - ha sottolineato - crea un'alchimia ove si intrecciano mood apparentemente opposti ed inconciliabili, ma che poi si ricompongono, in una nuova prospettiva, come parti di un intero. Il lavoro si sviluppa in nove brani musicali, associati a nove aspetti dell'Universo, che vengono comunemente identificati sia nella Natura che ci circonda, sia nella vita interiore e nell'esperienza di ogni individuo».

L'album, un unicum nel suo genere, è stato realizzato interamente da lui che si è occupato anche di tutte le fasi di produzione con l'ausilio di chitarre, tastiere, mandolini, sitar indiano, curandone personalmente anche testi, arrangiamenti, mix e master. «Da un punto di vista tecnico - ci spiega - il suono percepito è generato in realtà dalla sovrapposizione di diverse frequenze di battiti binaurali e suoni isocronici, che riescono a sintonizzare i vari stati di coscienza.

L'unità viene così trasformata in una nuova sequenza armonica».