Maiori fa da traino alla Campania per le vacanze in barca: è la meta preferita dei turisti

La Costiera amalfitana fa traino alla Campania e la balza nei primi posti in classifica tra le mete preferite di turisti che scelgnono la vacanza in barca a vela. Da Amalfi a Positano, le località della Costiera Amalfitana viste dal mare regalano scorci da cartolina famosi in tutto il mondo. Per chi vuole scoprire un altro volto della zona e uscire dai soliti itinerari turistici, secondo i dati forniti da Sam boat, la costa da seguire è quella intorno a Maiori: dalla Spiaggia del Cavallo Morto fino alla Spiaggia degli Innamorati, non lontana da Cetara, così piccola da poter ospitare al massimo di cinque persone; entrambe sono raggiungibili solo via mare con imbarcazioni private. Da non perdere anche la Grotta Pandora, la Grotta Suffregna, da dove fuoriesce acqua sulfurea, o la Spiaggia di Salicerchie, nota come “Acquachiara” per le sue acque particolarmente limpide.

Secondo la Sam Boat, la vacanza in barca attrae sempre più italiani e cresce il numero di viaggiatori che desidera trascorrere la propria estate navigando alla scoperta delle perle nascoste del Mediterraneo. Il trend è stato rilevato dalla piattaforma leader in Europa nel noleggio barche con o senza skipper, che nei primi mesi del 2023 ha registrato un +130% in termini di prenotazioni per i mesi estivi, rispetto allo stesso periodo del 2022.