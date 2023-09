Falsi incidenti per intascare i soldi dell'assicurazione, stanata la banda del Vallo Lauro

Finti incidenti per incassare i soldi dell'assicurazione. Simulato anche l'investimento di una donna ad Avellino. Scatta l'informazione di garanzia, emessa dalla Procura della Repubblica di Verona, nei confronti di 5 persone del Vallo Lauro in Irpinia, che a vario titolo ed in concorso tra loro, sono state denunciate per i reati di falso ideologico e tentata truffa in danno di un’agenzia assicurativa con sede in Verona.

Il provvedimento trae origine da una mirata attività investigativa eseguita dagli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro che sono riusciti a scoprire una serie di truffe poste in essere dai cinque indagati che, al fine di conseguire indebiti indennizzi da parte dell’assicurazione, hanmo denunciato falsi incidenti stradali. In particolare, uno dei falsi incidenti era stato inscenato ad Avellino.

Era stato finto l’investimento di una donna che, in accordo con il conducente del veicolo, si fece accompagnare all’ospedale sostenendo di aver riportato, a causa del sinistro, escoriazioni e lesioni, per poi essere posta in uscita dal pronto soccorso dopo che il personale medico, indotto in errore dalle dichiarazioni della donna, aveva rilasciato la refertazione medica.

Ulteriori elementi probatori sono stati poi acquisiti dal rinvenimento di un telefono cellulare dal quale sono emerse numerose conversazioni inerenti le truffe compiute dal quintetto. A conclusione delle indagini i 5 indagati, tutti originari del Vallo di Lauro e tra l’altro già noti alle forze di polizia, sono stati deferiti.