Truffe incidenti falsi, verso il rinvio a giudizio per quattordici imputati. Due invece hanno scelto di patteggiare: Gennaro Cirino a un anno e otto mesi con risarcimento alle assicurazioni e Ramona Fierro a un anno e dieci mesi. Verso il processo ordinario Kevin De Vito, Danilo Porcile (sottoposto all'obbligo di dimora e per il quale è stata chiesta la revoca), Samantha Porcile, Salvatore De Vito, Patrizio Tedesco, Mario Emanuele Tedesco, Giuseppe Testa, William Trerotola, Mariano Zarro, Alfredo Gaita, Roberto Giannattasio, Nello Sirica, Giulio De Rosa e Filomena De Maio difesi da Gaetano Aufiero, Marino Capone, Federica Renna, Gerardo Santamaria.

I sedici erano accusati di concorso in falso ideologico e falso materiale, fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. Dall'attività di indagine svolta dai militari dell'Arma è emersa l'esistenza di tre distinti gruppi criminali dediti all'organizzazione di una notevole quantità di falsi sinistri stradali, con il concorso di diversi complici, di varia estrazione sociale e professionale. Stando a quanto emerso dalle indagini i tre gruppi criminali avrebbero organizzato ben 74 falsi sinistri stradali, per un potenziale danno economico alle compagnie assicurative coinvolte pari a circa 600mila euro (di cui oltre 270mila euro già liquidati a favore delle false vittime degli incidenti).

Le indagini hanno, altresì, consentito di ricostruire l'articolata compagine organizzativa, fatta, appunto, di distinti gruppi criminali, operanti in ambiti diversi, acquisendo indizi di reità nei confronti di 267 persone. I tre gruppi criminali utilizzavano uno stesso protocollo per i falsi sinistri: venivano inscenati in zone prive di sistemi di videosorveglianza e le lesioni, procurate al fine di supportare le richieste risarcitorie, andavano da quelle più lievi fino a quelle più gravi con la rottura dei denti o fratture agli arti. A tal fine, gli indiziati assoldavano soprattutto persone in precarie condizioni economiche che esasperati dalle difficoltà erano pronti a subire lesioni di particolare gravità, con la promessa dei risarcimenti assicurativi. I sodali si avvalevano per la compilazione delle pratiche risarcitorie - di 17 medici (indagati a piede libero con l'accusa di rilascio di attestazioni false circa le lesioni subite dalle vittime), di 3 avvocati (due dei quali inizialmente furono destinatari della misura restrittiva degli arresti domiciliari) e di 2 titolari di studi di infortunistica stradale. Le compagnie assicurative hanno chiesto di costituirsi parte civile nel processo.