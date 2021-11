Accessi abusivi per intercettare le comunicazioni tra i clienti e le banche, ma anche società di investimenti e fondi pensione, per poi spostare migliaia di euro su propri conti correnti. Sono gli elementi di un'inchiesta della polizia postale di Salerno, che due giorni fa ha condotto agli arresti domiciliari due uomini di Pagani, M.A. e A.M., di 31 e 41 anni, incensurati. Oltre trenta i capi d'accusa ricostruiti, che comprendono reati quali...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati