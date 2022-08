Bimbo muore a 15 mesi per un malore, è lutto cittadino: «Grazie per la vicinanza»

Dopo la tragica morte improvvisa del piccolo Amerigo, di appena 15 mesi, provocata da un malore improvviso il comune di Albanella ha voluto commemorare la perdita del bambino proclamando lutto cittadino.

I genitori chiusi in un forte dolore hanno potuto contare sui propri concittadini che hanno fermato tutte le attività in segno di vicinanza alla famiglia.

A pochi giorni dalla terribile scomparsa i genitori hanno voluto dunque ringraziare tutti coloro che li hanno supportati in un momento così difficile, stringendosi a loro nel dolore e aiutandoli ad affrontare la perdita.

«Siamo infinitamente riconoscenti a tutti coloro che non ci hanno lasciati soli, dagli amici ai conoscenti, ma anche alle amministrazioni comunali e a ogni singolo cittadino, che con piccoli gesti e parole hanno dimostrato il rispetto che ci contraddistingue come esseri civili. Il nostro piccolo ometto sarà sicuramento grato ad ognuno di voi per la vicinanza, vi ringraziamo anche da parte sua».