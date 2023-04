Salerno, colta da un malore in chiesa: anziana muore a San Pietro in Vinculis

I soccorritori della Misericordia Salerno (Saut) non hanno potuto far altro che constatare il decesso (per arresto cardiaco) di una donna, 75 anni di Salerno, mentre era all’interno della chiesetta di San Pietro in Vinculis in piazza Portanova questa sera. Gli uomini dell’ambulanza arrivata sul posto, allertata dai presenti in chiesa, dopo aver tentato le manovre salvavita hanno dichiarato il decesso della donna. Non è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. La morte di questa sera, segue un altro episodio avvenuto questa mattina in via Nizza. Un’anziana intenta a fare la spesa, intorno alle 10, si è accasciata al suolo davanti ad un negozio di alimentari. In attesa dell’ambulanza, prontamente allertata dal titolare dell’esercizio commerciale e dai passanti, un medico cardiologo di passaggio in zona ha prestato i primi soccorsi alla donna. All’arrivo dei soccorritori (due mezzi di Humanitas e Misericordia) e dopo i vari tentativi di rianimazione, tra cui massaggio cardiaco, l’anziana è stata trasportata al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona dove hanno constatato il decesso. Sul luogo, infine, è intervenuta anche la Polizia allertata dai passanti.