Salerno Boat Show: cento stand lungo le banchine, oltre 150 imbarcazioni

Cento stand occupati dagli espositori lungo le banchine, oltre 150 imbarcazioni da poter visitare e da provare nel golfo di Salerno. Al Marina d'Arechi torna il Salerno Boat Show. La sesta edizione del salone nautico di Salerno è in programma nei fine settimana del 5 e 6 e del 12 e 13 novembre prossimi. Si punta a confermare e a far crescere il numero dei 30mila visitatori registrati nel corso della scorsa edizione. L'ingresso durante i weekend è gratuito. I giorni infrasettimanali sono, invece, dedicati agli incontri su appuntamento.



L'edizione di quest'anno conferma l'ottimo riscontro ottenuto dagli operatori del settore, dunque tutte le attività legate al diporto, al turismo nautico e alla blue economy. Inoltre, il Salerno Boat Show è inserito nel network degli eventi sostenuti da Confindustria Nautica nazionale. Il range delle imbarcazioni in esposizione varia dai 5,50 metri del più piccolo gommone-tender fino ai 26 metri dell'imbarcazione più grande, con una importante presenza di barche a vela, sia monoscafo che catamarano, «attratte - viene spiegato - dalla sicurezza del Marina d'Arechi in ogni più severa condizione meteo, caratteristica che consente proprio ai velisti di godere del mare anche nel periodo invernale». Non solo esposizione nautica, perché il Salerno Boat Show è anche una festa del mare. Sono previsti, infatti, nei due fine settimana, momenti di intrattenimento con eventi e musica dal vivo. «Il Salerno Boat Show l'abbiamo inteso sempre come una festa del mare», sottolinea il presidente di Marina d'Arechi spa, Agostino Gallozzi, aggiungendo che il salone nautico di Salerno, «così come l'abbiamo immaginato tanti anni fa, è anche un'occasione per gli espositori». E spiega: «Quest'anno quella componente è cresciuta. Vuol dire che il salone nautico di Salerno sta assumendo una propria configurazione e anche una propria stabilità». «Abbiamo - ricorda Gallozzi - 100 stand e 150 imbarcazioni a mare. Quindi, dal punto di vista della partecipazione degli operatori del settore, la loro è una presenza fissa. Ci credono e ci hanno creduto». L'esposizione attira gli appassionati della nautica che arrivano a Salerno per «vedere le novità dal punto di vista degli accessori, dei lavori, dei motori e anche delle imbarcazioni». «Poi - prosegue Gallozzi - noi l'abbiamo sempre trasformato in festa del mare, che è anche un modo per portare le persone sul mare, per appassionarsi, per far crescere questo segmento di attività». Per Gallozzi, il Salerno Boat Show «è un'occasione per avvicinare le persone al mare, per farle appassionare a questo mondo, per far crescere il numero dei diportisti, locali e non, nuovi e vecchi».



E, infatti, la crescita del Marina d'Arechi è certificata anche dai numeri. Il porto conta oltre 800 imbarcazioni stabilmente presenti alle proprie banchine. Nella stagione 2022, il dato degli ormeggi è cresciuto del 18% rispetto allo stesso periodo del 2021 e del 40% rispetto al 2020; i transiti, che sono triplicati rispetto a due anni fa, sono aumentati del 65% rispetto all'anno scorso; la cantieristica ha subito un incremento pari al 10% rispetto al 2021 e del 50% rispetto al 2020. «La sesta edizione del Salerno Boat Show - evidenzia Gallozzi - sarà anche l'occasione per narrare i primi dieci anni del Marina d'Arechi, trascorsi dalla inaugurazione dei suoi iniziali posti barca». Una storia che il presidente del Marina d'Arechi definisce «ricca di passioni e di sfide, vinte grazie ad una grande determinazione di tutta la sua squadra». «Iniziata nel 2010 - rammenta Gallozzi - a cavallo degli anni più difficili della economia nazionale e mondiale, colpita da un credit crunch senza precedenti e da una crisi profonda proprio del settore della nautica, è oggi una storia di successo alla quale, nello scetticismo di molti, in pochi credevano».