A Salerno si conclude la campagna contro il bullismo nelle scuole

Si conclude all’Istituto Comprensivo Statale ‘San Tommaso d’Aquino’ di Salerno @Scuolasenzabulli 2023, la campagna di sensibilizzazione e prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo promossa dal Comitato Regionale per le Comunicazioni, presieduto da Carola Barbato.

I lavori dell’ultima tappa sono stati introdotti da Maria Ida Chiumento, dirigente dell’Istituto, che ha parlato dell’importanza di «Mantenere alta l’attenzione. La nostra scuola si è sempre impegnata per diffondere le buone pratiche utili a contrastare bullismo e cyberbullismo, abbiamo partecipato a tantissime iniziative e siamo stati tra i primi istituti della Campania ad aderire al Safer Internet Day, la giornata istituita dall’Ue e dedicata alla sensibilizzazione sui rischi derivanti dall’utilizzo di internet. Riflettere su questi temi è estremamente importante per i ragazzi e c’è bisogno di sollecitazioni continue per un’attività di sensibilizzazione che sia davvero efficace e lasci un segno nelle nuove generazioni. Per questo ringraziamo il Corecom per l’attività costante che svolge su tutto il territorio regionale».

La campagna @Scuolasenzabulli 2023 ha raggiunto risultati importanti coinvolgendo otto scuole su tutto il territorio regionale, da Napoli ad Avellino a Salerno, passando per la provincia, con gli appuntamenti di Pozzuoli, Arzano, Casalnuovo, Aversa e Airola. Gli esperti del Corecom, con l’aiuto degli psicologi, dei sociologi, dei carabinieri e della polizia postale, hanno incontrato oltre 1500 alunni consegnando ai giovani studenti una sorta di ‘cassetta degli attrezzi’, ovvero dei consigli e delle buone pratiche da applicare anche nei casi più gravi di bullismo e cyberbullismo.