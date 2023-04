«Cartoline da Salerno», la città raccontata in cento parole

Sarà presentato oggi alle 18, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città a Salerno, il volume «Cartoline da Salerno», racconti in 100 parole di autori vari, curato dalla scrittrice Piera Carlomagno e edito da L’Erudita di Giulio Perrone Editore. Scritto da autori vari, senza un tema preciso, il libro tocca la memoria, la Storia, i luoghi, i personaggi, a cavallo tra un passato di nostalgia e un futuro incerto, attraverso il sogno e l’amore, a volte la critica e la rabbia; proprio una serie di istantanee, che sono anche la visione della città da parte di un campione di suoi abitanti, quelli che scrivono per professione o per passione, che si distinguono in altre arti, intellettuali in gran parte adulti che osservano Salerno con i loro occhi privilegiati.

«Ne è venuto fuori un racconto di Salerno fluttuante e azzurro come il suo mare, fatto di parole nate spesso di getto, come espulse a ogni battito del cuore. Alcuni pensieri mi hanno colpito per la forza, altri per la dolcezza, ma tutti mi hanno dato un’idea di quale Salerno è quella che abita l’immaginario collettivo degli adulti» scrive Carlomagno nella prefazione. Saranno quindi svelati la struttura del libro, la dedica, il numero dei racconti, i luoghi più amati e soprattutto quanti e chi sono gli autori, tutti con almeno una piccola esperienza di scrittura creativa alle spalle. Alla presentazione saranno presenti il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, la curatrice Piera Carlomagno, l’editore Giulio Perrone.