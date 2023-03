Salerno, 15 musei in rete: firmato l'accordo a Palazzo di città

Firmato a Palazzo di città il protocollo d'intesa per la costituzione della rete dei musei di Salerno, in cui confluiscono quindici istituti museali del territorio.

Il protocollo prevede, tra i diversi punti trattati, di favorire progetti culturali integrati, promuovere efficaci attività di conservazione, ricerca e fruizione del patrimonio, aumentare l’accessibilità alle collezioni per differenti tipologie di pubblico, mettere in campo strategie e servizi educativi congiunti, curare la promozione in maniera integrata e sistematica.

I firmatari del protocollo si impegnano a dotarsi di una struttura organizzativa, a definire un modello di gestione e a programmare un piano di attività congiunte, valorizzando le eccellenze della città e promuovendo il territorio attraverso una proposta culturale organica e condivisa. In occasione della firma del protocollo è stata presentata la mappa «Salerno Musei», primo strumento promozionale che includerà tutte le informazioni necessarie per visitare i vari istituti della città e scoprire le loro collezioni.

Prossimo appuntamento con la rete territoriale cittadina è il 18 maggio 2023, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei promossa da Icom, che per questa edizione avrà come tema «Musei, Sostenibilità e Benessere». Ogni anno i musei che partecipano all’iniziativa programmano in tutto il mondo eventi e attività che coinvolgono il proprio pubblico, evidenziando l’importanza del ruolo dei musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo.