Imprese al Sud, la forza delle filiere secondo Confindustria

Confronto a Confindustria Salerno sulla forza della filiera ed il suo ruolo strategico nell'economia. Antonio Ferraioli, presidente Confindustria Salerno: «Le filiere sono un moltiplicatore di opportunità e di crescita per le aziende. In una realtà come la provincia di Salerno diviene strategico valorizzarle perché il nostro tessuto produttivo è fatto di piccole e medie imprese che, inserite in un percorso di filiera, possono veder accrescere le proprie competenze e il proprio business, presentandosi in maniera ancora più competitiva sui mercati internazionali».

Buccino, Enel X e Magaldi insieme per la decarbonizzazione dei processi industriali

Un particolare approfondimento è stato dedicato alla filiera agroalimentare partendo dal presupposto che le aziende ad essa appartenenti sono naturalmente vocate a operare in collaborazione, essere permeabili all’innovazione e avere flessibilità, tanto da essere in grado di affermarsi e competere con successo nel mondo. «Le filiere di prossimità rappresentano un elemento chiave del nostro sistema produttivo e una leva strategica per la crescita dell’economia meridionale. Per questo il nostro Gruppo le sostiene dal 2015 con un programma specifico», ha spiegato Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo. «Questo evento si inserisce in un quadro di iniziative ideate per celebrare i cinquant’anni di attività di Confindustria Campania», ha affermato il presidente di Confindustria Campania, Gianluigi Traettino. «La scelta del tema da dedicare al territorio di Salerno non poteva che ricadere sulla filiera agroalimentare, che trova in questa provincia molte delle eccellenze imprenditoriali caratteristiche della produzione campana famosa in tutto il mondo».