Salerno, evasione fiscale e riciclaggio: maxi sequestro da 5 milioni di euro

I finanzieri del comando provinciale di Salerno, su disposizione della procura di Nocera Inferiore, hanno eseguito tre sequestri preventivi nei confronti di altrettante società operanti in Campania in diversi settori economici, nei confronti dei rispettivi titolari o rappresentanti legali e nei confronti di tre persone, legate da vincoli di parentela, per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante e riciclaggio.

Le indagini hanno consentito di ricostruire l'attività delle società che, tra il 2016 e il 2020, mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, avrebbero evaso tasse per un totale di 3.220.830,35 euro e un ammontare complessivo di Iva pari a 942.467,46 euro.

Al termine delle indagini sono stati effettuati 3 sequestri finalizzati alla confisca in via diretta a carico delle società coinvolte nella frode per un totale di 4.994.087,36 euro. Nel corso delle operazioni i militari hanno sottoposto a sequestro auto, moto, veicoli industriali, disponibilità finanziarie e quote societarie.