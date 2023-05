«Il Governo ascolti la piazza di Napoli. Oltre 50.000 alla manifestazione di Cgil, Cisl e Uil», è l'appello di Antonio Capezzuto, segretario della Camera del lavoro di Salerno dopo la manifestazione di ieri nel capoluogo campano. Oltre 15 pullman da Salerno organizzati dalla Cgil salernitana hanno portato in piazza a Napoli oltre mille lavoratori da tutta la provincia.

Sciopero Napoli, in migliaia sul lungomare davanti al palco dei sindacati: «Ricominciamo da tre»

«La mobilitazione di oggi intende sostenere le richieste unitarie avanzate dai sindacati nei confronti del Governo e del sistema delle imprese al fine di ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali, e concreti risultati in materia di tutela dei redditi dall’inflazione ed aumento dei salari, rinnovo dei contratti nazionali pubblici e privati, una riforma del fisco, con una forte riduzione del carico su lavoro e pensioni. L'aumento previsto dal Governo in busta paga è solo da luglio a dicembre, mentre servono politiche strutturali per dare fiato a salari ormai erosi dall'inflazione galoppante. Siamo in piena carenza di personale negli enti locali, in sanità mancano medici e operatori sanitari, bisogna investire nel servizio pubblico mentre nel documento di programmazione economica e finanziaria non sono previste risorse per il rinnovo dei contratti pubblici. Occorre uno straordinario piano di occupazione nella Pubblica Amministrazione perché è il sistema pubblico a garantire i servizi gratuiti ai cittadini.

La mobilitazione continuerà nelle prossime settimane».