Salerno, malori per mamma e bimbi dopo sosta da parrucchiere: s'indaga

Due bambini di due e quattro anni, insieme alle loro mamme, sono stati soccorsi dai medici dell'ospedale di Salerno. I quattro si erano recati in momenti diversi in un negozio di parrucchiere per donna della zona orientale. Successivamente hanno avvertito un malessere: la bambina presentava uno stato soporoso mentre il bambino ha subito una convulsione.

Sottoposti entrambi ad emogas, presentavano valori altissimi che hanno reso necessario il trattamento in camera iperbarica. Successivamente sono stati trasferiti al Santobono di Napoli - uno in ambulanza ed un altro in elicottero - dove sono stati stabilizzati. Le loro condizioni, fortunatamente, sono buone al pari delle due mamme, una delle quali è stata ricoverata in Ginecologia in quanto al nono mese di gravidanza. I soccorsi sono stati coordinati dai dottori Renato Gammaldi, Antonio Siglioccolo, Vittorio Caterina e Gaetano Imbimbo.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Salerno. I militari, guidati dal capitano Antonio Corvino, hanno posto sotto sequestro il negozio di parrucchiere. L'ipotesi è che l'intossicazione possa essere stata provocata da un malfunzionamento al sistema di aerazione. Ma le indagini continuano per ricostruire quanto accaduto.