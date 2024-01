Salerno, ancora circolazione ferma tra Salerno e Nocera a causa del palazzo pericolante: le alternative

Proseguiranno anche nei prossimi giorni le verifiche da parte dei tecnici di Rai, d'intesa con le autorità competenti e gli enti locali interessati, per valutare l'entità dei danni e le tempistiche di ripristino della linea storica Napoli - Salerno, via Cava dei Tirreni, interrotta lo scorso sabato 20 gennaio per la presenza di un palazzo reso pericolante dal maltempo nei pressi di Vietri sul Mare.

Pertanto, si legge in una nota, in seguito alle ordinanze emesse dal Comune di Salerno, e fino al completamento delle attività di messa in sicurezza dell'edificio e del costone roccioso adiacente la linea ferroviaria, sarà modificato il programma di circolazione dei treni regionali, che saranno limitati e sostituiti con bus nella tratta tra Nocera Inferiore e Salerno, mentre alcuni treni saranno deviati via Bivio Santa Lucia garantendo collegamenti diretti tra Nocera Inferiore e Salerno.Tutte le informazioni e gli aggiornamenti disponibili nelle stazioni e sulle pagine Infomobilità di Rai e Trenitalia.