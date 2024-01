Il buco potrebbe essere di oltre 300mila euro. A tanto ammonterebbe la cifra raggiunta dalle contravvenzioni al codice della strada non notificate ai trasgressori dalla polizia municipale di Nocera Inferiore guidata dal tenente colonnello Fulvio Testaverde. Trascorsi 90 giorni, infatti, la multa è carta straccia. Ora l’amministrazione comunale vuole vederci chiaro e capire se ci sono state responsabilità ed eventuale dolo. Per questo motivo è stato nominato un esperto, si tratta di un dottore commercialista, che dovrà ricostruire nei dettagli quanto accaduto e perché. Non sarà un lavoro facile. Bisognerà mettere insieme tutti gli atti a partire dalle date sino ad arrivare a tracciare ogni contravvenzione.

Le voci che nelle ultime ore stanno circolando non contribuiscono ad aprire un varco nella nebbia. Si profila una responsabilità contabile che potrebbe avere dei contraccolpi di carattere amministrativo. Tra le tante ipotesi per una dimenticanza così grave c’è quella del passaggio di consegne avvenuto durante dei pensionamenti al corpo di polizia municipale e che avrebbero provocato il ritardo senza far scattare l’allarme. Ma anche l’improvvisa carenza di messi notificatori, tanto è vero che nei mesi scorsi il Comune è stato costretto a richiamarne uno in servizio per le tante notifiche accumulate. E poi, era così fino a poco tempo fa, ad occuparsi della consegna delle contravvenzioni per conto della polizia municipale c’era più di una società. Il comandante Testaverde è riuscito a individuarne soltanto una a cui affidare l’attività propedeutica e successiva alla notifica dei verbali. Ad aprire uno squarcio sulla vicenda era stato, nei mesi scorsi, il consigliere comunale di opposizione ed ex sindaco Antonio Romano. In qualità di presidente della commissione controllo e garanzie, dopo aver ricevuto alcune notizie sulle sanzioni non notificate, aveva chiesto al comandante Testaverde un resoconto.

«Il comandante - ha detto Romano - mi rispose che non era nelle condizioni di fornirmi informazioni in quanto si sarebbe interrotto il flusso di notizie fornite dall’azienda di telecomunicazioni che deteneva il servizio di trasmissione dati negli uffici della polizia municipale». Successivamente il comando avrebbe denunciato l’azienda. In attesa di sviluppi il comandante Testaverde ha presentato una relazione sulle contravvenzioni elevate nell’ultimo anno. Lo ha fatto in occasione della celebrazione di San Sebastiano, patrono dei caschi bianchi. I verbali sono 13mila 951 e vanno dagli accessi non autorizzati in Ztl, al divieto di sosta.

Poi la guida senza patente, senza casco o senza assicurazione obbligatoria, l’occupazione abusiva di suolo pubblico, la mancata revisione ai veicoli.