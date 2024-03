Nocera Inferiore, auto parcheggiata male: lo minaccia con una pistola nel bar

Minaccia con una pistola un cliente all'interno di un bar, poi va via come se nulla fosse. La motivazione del folle gesto, secondo i testimoni presenti, era legata ad un parcheggio sbagliato. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio dell'altro ieri, all'interno del bar tabacchi "Meridiana" di via Astuti a Nocera Inferiore.

In quel momento, all'interno c'erano una manciata di clienti e uno dei due gestori.

Uno dei clienti avrebbe cominciato a discutere, ad un tratto, di un'auto parcheggiata male, all'esterno del tabacchi, rivolgendosi ad un'altra persona presente all'interno del bar.

Poi, come se nulla fosse, il primo aveva estratto una pistola, mettendo il colpo in canna e avvicinandosi al cliente che si trovava nei pressi del bancone. A quel punto la vittima era stata accompagnata fuori, prima che la persona armata decidesse di riporre la pistola e andare via, sotto gli occhi increduli e impauriti dei clienti.

L'episodio è stato denunciato agli agenti del commissariato di polizia di Stato. Ci sono voluti solo un paio di minuti per rintracciare l'uomo e denunciarlo a piede libero, al momento, in attesa che venga ritrovata la pistola. La contestazione provvisoria della procura è legata proprio al tipo di arma che l'uomo aveva in quel momento, all'interno del bar.