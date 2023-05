Salerno, arriva la bacheca del riuso: vetrina virtuale per chi vuole disfarsi di un oggetto senza buttarlo

Una vetrina virtuale nella quale, chiunque abbia un oggetto di cui vuole disfarsi, piuttosto che buttarlo, può fotografarlo e metterlo a disposizione di altri. È la «bacheca del riuso», servizio che si aggiunge a quelli, già attivi a Salerno, offerti dall’app Junker, l’assistente virtuale che aiuta cittadini e amministrazione comunale a svolgere una corretta raccolta differenziata. L’iniziativa, presentata oggi nella sede di Salerno Pulita con cui Junker collabora da tempo, contribuisce a ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto indifferenziati, Raee e ingombranti, oltre a incentivare la buona pratica del riuso.

Sarà possibile dal 27 maggio usufruire della bacheca del riuso, accedendo dal menù “Servizi” di Junker, app che, ad oggi, è stata scaricata da quasi 20mila nuclei familiari residenti in città.

L’annuncio, una volta inserito, sarà visibile dagli altri utenti. Infatti, chiunque può consultare, in forma anonima, gli annunci altrui, navigando tra le categorie per migliorare la ricerca. In caso di interesse, basta compilare un breve form per essere messi in contatto con l’inserzionista e organizzare il ritiro dell’oggetto. All’interno della bacheca non sono previsti scambi economici. Dai libri ai piccoli elettrodomestici, dagli accessori per bambini ai mobili, sono tante le tipologie di oggetti che, grazie alla bacheca del riuso, eviteranno di finire nell’immondizia prima del tempo.

Per l’amministratore unico di Salerno Pulita, Enzo Bennet, «è una iniziativa che ha un alto valore economico, umano e anche ambientale». Infatti, «il fine ultimo è quello di ridurre la produzione del rifiuto», sottolinea il manager, ricordando che «noi dobbiamo lavorare, non solo alla corretta differenziazione, ma anche alla produzione del rifiuto per evitare che si possa ingolfare il circuito di recupero del materiale e soprattutto bisogna evitare che prodotti possano finire nel non differenziabile». «Non sono previsti scambi economici», precisa Bennet, spiegando che «la bacheca del riuso la troveremo nella parte dei servizi dell’app Junker, con cui da tempo Salerno Pulita ha una collaborazione». «È un momento anche per rilanciare la conoscenza dell’applicazione, che ci consente di avvicinarci ai cittadini», conclude. «Negli obiettivi che avevamo posto all’inizio del nostro mandato – dice l’assessore all’Ambiente del Comune di Salerno, Massimiliano Natella - c’era il centro di riuso. Stavamo ragionando anche su un luogo fisico dove fare il centro di riuso, ma nel frattempo è venuta questa bella idea di voler fare un centro di riuso virtuale, che può servire sempre nell’ottica di togliere i rifiuti dalla strada e di dare una nuova vita a degli oggetti che, spesso, vengono abbandonati, ma che, invece, possono essere scambiati». Da qui, sottolinea che «è una iniziativa che noi accogliamo con favore. Ringraziamo Salerno Pulita che si accolla, anche in questo caso, l’onere di poter avviare questo servizio».

A margine della presentazione di questa mattina, è stata annunciata l’iniziativa in collaborazione con le parrocchie dei rioni collinari di Salerno per la distribuzione gratuita straordinaria dei kit di sacchetti e buste per la raccolta differenziata. Si parte il 28 maggio, dalle 10 alle 12, alla chiesa San Michele Arcangelo di Rufoli; poi, l’11 giugno, dalle 10 alle 12, alla chiesa Santa Croce e San Bartolomeo a Giovi; infine, il 2 luglio, dalle 10 alle 12, alla chiesa Santa Maria e San Nicola a Ogliara.