Ravello, il sindaco Vuilleumier alle celebrazioni per i 40 anni del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali

Una presenza prestigiosa per Ravello, grazie all'enorme valore delle attività culturali e di ricerca scientifica perseguite. Il sindaco, Paolo Vuilleumier, ha aperto questa mattina il convegno celebrativo in occasione del quarantesimo anniversario della costituzione del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, presieduto da Alfonso Andria.

«Tantissime sono le personalità e gli studiosi che dall’anno della sua costituzione e sino ad oggi hanno assicurato il proprio contributo al centro - ha sottolineato il sindaco Vuilleumier - Ringrazio tutti a nome della comunità ravellese per tutto quanto hanno fatto, che ha senz’altro contribuito ad affermare ancora più nel mondo intero il prestigio e l’immagine di Ravello come luogo di cultura».