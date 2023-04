Sulla A30 Caserta- Salerno, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di lunedì 17 alle 6 di martedì 18 aprile, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in entrata verso Salerno. In alternativa, si legge in un comunicato di Autostrade, si consiglia di entrare alla stazione di Castel San Giorgio.