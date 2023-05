Spese pazze per l’energia elettrica nelle strutture sportive di Eboli. A dicembre il conto è salatissimo: 47mila euro. È il consigliere di Fratelli d’Italia Damiano Cardiello a lanciare l’allarme sulla gestione dei consumi energetici a carico del Comune, dopo aver avuto la possibilità, con una richiesta di accesso agli atti, di verificare le bollette.

«È stata chiesta ed ottenuta, nonostante qualcuno volesse celare le carte, la documentazione delle bollette elettriche dal mese di gennaio ad ottobre 2022 per verificare l’andamento dei costi sostenuti dall’ente - ha spiegato Cardiello - il conto è presto fatto: si parte dallo stadio Massajoli con 1600 euro, probabilmente perché mai utilizzato, si continua con lo Spartacus di Santa Cecilia con 8mila euro, lo stadio Dirceu con 13mila euro ed il Paladirceu con 14mila euro. Si finisce con le bollette esorbitanti del Palasele con un periodo di riferimento più ampio (marzo 2021-dicembre 2022) per la modica cifra di 77mila euro. La bolletta di dicembre 2022, vedi concerti e manifestazioni, sale addirittura a 47mila euro. La conduzione dei controlli è del tutto assente da parte degli uffici. L’appello affinché il tutto non termini come una bolla di sapone va al dirigente del settore patrimonio: è arrivato il momento di dire basta a questi sprechi».