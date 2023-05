In poco più di tre minuti i ladri hanno forzato la saracinesca, aperto la porta e svaligiato il bar tabacchi di Sassano. Si tratta - come si vede dalle immagini di videosorveglianza al vaglio degli inquirenti - di una banda di quattro persone. Una volta all’interno, i ladri hanno portato via il registratore di cassa, i tabacchi, i gratta e vinci e poi sono fuggiti.

Sono diverse le immagini raccolte dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Roberto Bertini. Si vedono i ladri arrivare a bordo di un’auto, lasciarla in moto pronta alla fuga e prendere gli arnesi per lo scasso. Una volta all’interno, dalle altre telecamere si vedono i malviventi - ben visibili in volto - agire con estrema velocità. Un colpo dal valore importante, l’ennesimo ai danni di bar tabacchi del Vallo di Diano. In un caso, a Sala Consilina, i militari hanno individuato il responsabile.

Non è l’unico furto del fine settimana nel comprensorio. Altri colpi si sono registrati, sabato, a Polla. I malviventi hanno preso di mira anche un palazzo e hanno agito o provato a farlo in appartamenti al quarto e al quinto piano. I ladri acrobati dovrebbe aver usato un tubo per scalare il palazzo fino al quinto piano. Sono entrati in azione in altre due abitazioni portando via soldi e oro e mettendo tutto a soqquadro. E infine sempre la cronaca dal territorio valdianese e Tanagro. Importante giornata per l’ambiente, con sorpresa, ad Auletta organizzata da diverse realtà del territorio e anche da un’associazione di Eboli dotata di metal detector. Presente l’amministrazione comunale, i carabinieri della locale stazione guidata dal maresciallo Fabio Pignatiello e le guardie agro forestali con il capo nucleo di Eboli Moscariello Francesco. Nelle operazioni di pulizia sono stati trovati un proiettile della Seconda guerra mondiale, ossidato e inutilizzabile e perfino una dose di cocaina. Tutto è stato sottoposto a sequestro.