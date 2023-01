Salerno, una rapina comica ed «esplosiva»: tornano in scena I Ditelo Voi

Seconda nuova produzione, la prima per il 2023, in scena al Teatro delle Arti di Salerno per «Che Comico», la stagione ideata dalla Gv Eventi con la direzione artistica di Gianluca Tortora. Dopo Luccisano, ospite a novembre, tocca a I Ditelo Voi, protagonisti sabato 28 gennaio alle 21 di «Bang, Bank, l’occasione fa l’uomo morto». Il trio torna a teatro dopo il successo sul grande schermo con «Tre uomini e un fantasma»: quarto posto in classifica generale e al primo posto come film più visto in Italia. Sul palco saranno un rapinatore, un impiegato e un cliente di banca che, dopo la sconvolgente rivelazione che li riguarda della moglie di uno dei tre cambieranno le loro prospettive sulla vita. Con la partecipazione di Federica Citarella, lo spettacolo, scritto e diretto da I Ditelo Voi insieme a Francesco Prisco, offrirà al pubblico un nuovo momento di teatro fresco e contemporaneo capace di fare ridere ma anche riflettere e pensare. Già a ruba i biglietti dell'esilarante commedia che porterà tra gli spettatori la bravura di un trio sempre più apprezzato e amato dal grande pubblico.

Lo spettacolo è ambientato in una banca del Centro Direzionale di Napoli. Qui è in corso una rapina con ostaggi. Il rapinatore (Mimmo Manfredi), mitra sottobraccio e giubbetto imbottito di esplosivi, urla esagitato ai poliziotti all’esterno che, se non gli daranno un’auto per scappare col malloppo, si farà esplodere provocando la morte dei due prigionieri, un impiegato della banca (Lello Ferrante) e un cliente abituale (Francesco De Fraia). La scena si sussegue con una altissima tensione e vari imprevisti, di cui uno «esplosivo», per concludersi poi con un finale totalmente inaspettato.

L’11 febbraio la stagione prosegue con «Genitorial», protagonisti Salvatore Gisonna, Yuliya Majarcuk, Angelo Belgiovine, Peppe Laurato (produzione GV Eventi). La divertentissima commedia, scritta da Gisonna e Marco Critelli, mira a invertire i ruoli figli – genitori.