Sapri, inauguarata la nuova tenenza della guardia di finanza intitolata al brigadiere Barzelloni

Nella giornata di ieri, a Sapri, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione ed intitolazione della nuova Tenenza della Guardia di Finanza. La struttura che ospita adesso le Fiamme Gialle, in via Crispi, situata non lontano dal Municipio, ha costituito la sede del Giudice di Pace fino al mese di dicembre 2015 quando, con decreto dell’allora Ministro di Grazia e Giustizia, Andrea Orlando, veniva soppresso per essere trasferito a Sala Consilina. Una volta assegnato alla Guardia di Finanza, l’immobile è stato sottoposto a ristrutturazione, con interventi finanziati in parte dal Comune di Sapri ed in parte dal Comando Generale del Corpo.

La caserma è intitolata al Brigadiere Arturo Barzelloni, nativo di Sanza, Medaglia d’Argento al Valor Civile, decorato per il suo impegno profuso nel soccorso alle popolazioni colpite dal gravissimo sisma che avvenne in Irpinia e in Lucania nel 1980, dimostrando mirabile esempio di altruismo ed alto senso del dovere. Numerose le Autorità civili e militari intervenute alla cerimonia: tra i presenti, il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ed il Generale di Corpo d’Armata Michele Carbone, Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza. L’Arcivescovo di Teggiano-Policastro, Monsignor Antonio De Luca, ha proceduto alla benedizione dell’immobile, seguita dal tradizionale taglio del nastro, da parte della figlia della Medaglia d’Argento, signora Laura Barzelloni, che ha infine anche scoperto una targa commemorativa che ne riporta la motivazione.

Nel corso della manifestazione, cui hanno assistito anche i giovanissimi studenti dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri”, dinanzi allo schieramento di una rappresentanza di militari del Corpo, dei Gonfaloni dei Comuni di Sapri e di Sanza e delle Associazioni Finanzieri d’Italia di Salerno e di Sapri , l’inno nazionale per la cerimonia dell’alzabandiera è stato eseguito dalla “Pisacane Wind Orchéstra” del liceo “Carlo Pisacane”, diretta dal Maestro prof. Francois Paladino.