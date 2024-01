«Scafati è cultura, parole e libri in Biblioteca»: al via la rassegna culturale

Otto appuntamenti culturali con volti noti dello sport, del cinema, dello spettacolo e del giornalismo italiano. È il calendario della rassegna culturale " Scafati è cultura, parole e libri in Biblioteca” in programma da giovedì 8 gennaio a mercoledì 27 marzo 2024. Gli illustri ospiti incontreranno il pubblico e risponderanno alle domande presso la Sala consiliare nella Biblioteca comunale “Francesco Morlicchio” a via Galileo Galilei.

La rassegna culturale segna anche la riapertura della biblioteca comunale che sarà aperta tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30 con un orario di spacco dalle 13 alle 15. Si parte giovedì 18 gennaio alle ore 19 con la presentazione del libro “Non chiamatemi Bubù” dell’ex calciatore del Milan, vice campione del mondo nel 1994 e assistente poi del c.t.

della Nazionale di Calcio Roberto Mancini, Chicco Evani. Nel volume Evani ripercorre i momenti salienti della sua straordinaria carriera Nei prossimi appuntamenti arriveranno in città il giornalista Franco Di Mare, il 29 gennaio alle ore 17:30, e lo scrittore Maurizio De Giovanni, il 5 febbraio alle 19:00. Il 13 febbraio sarà la volta della giornalista e opinionista televisiva Hooara Borselli alle 19:00 e il 21 febbraio dello scrittore napoletano Diego Da Silva alle ore 19:00.

Un question time è previsto il 28 febbraio con l’attore napoletano Gianfranco Gallo alle 19:00 mentre il 7 marzo arriverà in città il giornalista sportivo Marino Bartoletti alle ore 19:00. Ultimo appuntamento mercoledì 27 marzo alle ore 19 con un question time con il grande attore e regista Michele Placido con un incontro dal tema “L’arte tra cinema, teatro e musica”.

Alla presentazione di "Scafati è cultura, parole e libri in Biblioteca” il sindaco Pasquale Aliberti annuncia: “Ritorniamo a 7 anni fa quando la biblioteca comunale Francesco Morlicchio era punto di riferimento per tutte le età. In biblioteca ci sono 30000 libri per un centro culturale di primo piano nell’agro e in tutta la Campania. Con la rassegna culturale vogliamo mettere in piedi un volano di cultura. La cultura è un mondo ed è un mondo che rivendica spazi. Dopo 7 anni la biblioteca rinasce, è solo l’inizio”. Al fianco del sindaco Pasquale Aliberti l’assessore alla Cultura Antonella Di Palma: “Abbiamo il dovere di creare opportunità culturali per un futuro dei giovani che non sia solo di tablet e cellulari. La biblioteca deve diventare un luogo di studio ma anche di socializzazione e arricchimento dell’anima. Tanti i progetti in campo come la riattivazione del prestito librario, la selezione dei giovani del Servizio civile con l’Amesci e la catalogazione digitale dei libri"