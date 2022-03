Scarichi confluiti nella fogna comunale, imprenditore di Nocera nei guai

SAN VALENTINO TORIO. Risponde di violazione sulla legge di salvaguardia ambientale un imprenditore di 46 anni, di Nocera Inferiore, sotto giudizio per degli sversamenti legati all’attività della sua azienda nella zona industriale di San Valentino Torio. Per i fatti commessi e contestati dalla Procura il 24 gennaio scorso, in qualità di legale rappresentante di una società, l’uomo è chiamato a rispondere a giudizio, sulla base di attività investigative confluite nel fascicolo aperto dalla Procura di Nocera Inferiore.

Secondo accertamenti, confluite poi nei capi d'imputazione, l'uomo avrebbe effettuato l’attività di rifiuti speciali non pericolosi allo stato liquido, costituiti da fanghi delle fosse settiche, classificati secondo il criterio previsto dalla normativa in materia e dai rifiuti liquidi acquosi diversi da quelli previsti, «in assenza della prescritta autorizzazione». Ancora, la storia aggiunge uno scarico contestato in particolare per l’attività di lavaggio autocarri, con le acque risultanti dal lavoro di pulizia confluite nella fogna comunale, in assenza della prescritta autorizzazione.

Le verifiche risalgono al 24 gennaio 2020. Il processo accerterà le responsabilità a carico del legale rappresentante dell’azienda, con le violazioni riscontrate in materia di tutela ambientale e prescrizioni legate al trattamento dei rifiuti derivanti dall’attività industriale, dopo un lavoro dei carabinieri del Noe. In questo caso specifico legate alle acque di dilavamento di mezzi di carico nella rete pubblica fognaria.