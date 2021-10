Schiaffi e pugni alla moglie picchiata con una sedia: straniero a processo

Picchiava e maltrattava la moglie con estrema violenza, anche davanti ai figli minori. In un'occasione, la donna fu persino picchiata con una sedia. Ora rischia il processo per lesioni aggravate un 43enne marocchino residente a Nocera, raggiunto da una richiesta di rinvio a giudizio a firma della Procura di Nocera Inferiore. Stando alle accuse dell'organo inquirente, l'uomo avrebbe sottoposto a reiterate forme di violenza fisica e psichica la donna. E in vari modi. Ad esempio, ingiuriandola pesantemente alla presenza dei figli minori e di suo padre, addebitandole l'incapacità di badere i figli e di non "servire a niente".

Inoltre, l'avrebbe più volte aggredita in diverse occasioni, tirandole i capelli, prendendola a schiaffi e a pugni sul corpo. Infine, cercando di colpirla con una sedia lanciata in aria. Al termine della sfuriata, la vittima restò ferita e fu costretta alle cure ospedaliere, con lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Rimediò un'escoriazione ed un ematoma al braccio sinistro. I fatti risalgono al mese di giugno del 2020, con la denuncia della parte offesa sporta ai carabinieri, che avviarono così l'indagine. A supporto dell'accusa, le testimonianze di chi aveva assistito più volte a quelle violenze domestiche, insieme al racconto della donna, ritenuta credibile, così come i referti medici allegati alla querela. Per l'uomo, di nazionalità straniera, ci sarà ora il vaglio del gip in udienza preliminare prima della fissazione del processo