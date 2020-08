Finisce in sella a uno scooterone in una scarpata. Disavventura stamattina per un 20enne lungo la Via del Mare, poco prima di San Marco di Castellabate. Il 20enne, che ha riportato un politrauma, è stato soccorso da un’ambulanza dell’associazione Gevi e trasferito all’ospedale di Vallo della Lucania. Il ragazzo non è in pericolo di vita. Il mezzo è stato successivamente recuperato.

