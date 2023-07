Sbaglia la manovra in retromarcia e finisce con l'auto nel burrone in Valle Susa: papà muore sotto gli occhi della figlia

Tragedia in Valsusa, lungo la strada tra Susa e Mompantero che porta a un rifugio ai piedi del Rocciamelone. Un'auto è finita in una scarpata per alcuni metri e il conducente che era a bordo, un 59enne, è morto.

La macchina stava facendo retromarcia

Secondo i primi accertamenti, la vettura stava facendo retromarcia quando, forse per una manovra sbagliata, la ruota posteriore è slittata precipitando nel vuoto.

La figlia ha assistito impotente alla tragedia

La vittima si chiama Claudio Scrizzi, 59 anni, e stava parcheggiando lungo alla strada che conduce al rifugio La Riposa, a Mompantero, in Valle di Susa. Scrizzi è morto sul colpo, sbalzato fuori dall'abitacolo dell'auto che è atterrata dieci metri più sotto. Sulla strada è rimasta, impotente e sotto choc, la figlia di 19 anni, che era scesa poco prima dall'auto e che stava aspettando che il padre parcheggiasse.