Scomparso un uomo a Padula, la scientifica esamina la sua auto

Un uomo di 40 anni è scomparso nella notte a Padula. La sua auto è stata trovata nei pressi di un canale a poche decine di metri dalla strada statale 19. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e anche la scientifica per i rilievi del caso. Si tratta infatti di una scomparsa e si indaga a 360 gradi senza tralasciare alcuna ipotesi. Gli accertamenti - con il supporto dei vigili del fuoco - sono cominciati intorno a mezzanotte di ieri e stanno continuando in queste ore. Apprensione in tutta la comunità.