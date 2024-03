Padula, gli studenti del liceo Pisacane primi all'Unistem Day

Ancora un importante traguardo raggiunto dal liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula. Gli alunni delle classi IV A (indirizzo Biomedico) e una rappresentanza delle classi IV B (Tradizionale) e IV E (Tradizionale) si sono aggiudicati il primo posto alla “Poster Competition” in occasione di Unistem Day, l’evento organizzato presso l’Università degli Studi della Basilicata, dedicato all’apprendimento, alla scoperta e al confronto nell’ambito della ricerca scientifica e sulle cellule staminali.

Gli alunni coinvolti hanno realizzato un lavoro su “Le applicazioni dell’acido ialuronico nella ricerca biomedica generativa e nella lotta contro i tumori” il cui contenuto è stato brillantemente esposto dall’alunna Caterina Grottola della IV A.

L’elaborato è stato premiato per originalità, completezza, rigore scientifico e veste grafica. Nel percorso di ricerca, gli alunni sono stati seguiti dalle docenti di Scienze, professoresse Maria Rosaria Di Santi e Ornella Lobosco, e da una docente d’eccezione: la professoressa Antonietta Pepe, professore associato in Chimica Organica all’Università della Basilicata nonché ex alunna del Pisacane. Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Marilena Viggiano.