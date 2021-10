Scontro frontale, centauro muore sulla strada statale 163 «Amalfitana», all'altezza del chilometro 10,540, nel comune di Positano. L'incidente in corrispondenza di un'area, dove la circolazione è regolamentata con il senso unico alternato, per lavori in corso. Sul posto personale di Anas e delle forze dell'ordine, oltre che del 118. Inevitabili ripercussioni sul traffico.