Attimi di paura in uno stabile di via Roma, ad Altavilla Silentina. Per cause ancora in via di accertamento una bombola del gas ha improvvisamente preso fuoco. Immediatamente è scattato l'allarme: la coltre di fumo nera, visibile anche a diversi metri di distanza, ha messo in apprensione i residenti. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. E' toccato a questi ultimi domare le fiamme e mettere in sicurezza l'appartamento. Per fortuna non si registrano feriti; la zona è stata messa in sicurezza.

