Sabato 29 Dicembre 2018, 07:41

Centodieci controlli, nove sanzioni amministrative elevate per un ammontare di oltre diciassettemila euro, 300 chili di pesce sequestrati : è il bilancio della vasta operazione della Guardia Costiera di Agropoli, guidata dal tenente di vascello Giulio Cimmino, lungo la filiera ittica, voluta per le festività natalizie dal ministro delle Politiche Agricole Alimentari Forestale e del Turismo Gian Marco Centinaio. Il bilancio è relativo ai controlli effettuati dai comandi del Circondario marittimo di Agropoli nel mese di dicembre sino ad oggi. Il prodotto ittico sequestrato era conservato in precarie condizioni igienico sanitarie e privo della documentazione che ne accertasse la provenienza. Sono state sequestrate anche attrezzature da pesca vietate o utilizzate in aree non consentite, tra cui una rete da posta di circa 500 metri utilizzata fraudolentemente da pescatori sportivi lungo il litorale di Capaccio Paestum.Una capillare attività ispettiva è stata effettuata a terra presso grossisti, pescherie, venditori ambulanti e ristoranti, coinvolgendo anche i veterinari dell'Asl per gli aspetti prettamente igienico sanitari. L’attività di vigilanza lungo tutta la filiera del pescato continuerà anche nei prossimi giorni.