Sessa Cilento, frana travolge la strada disagi in tutta l'area e niente acqua

La pioggia delle ultime ore ha provocato un movimento franoso nel comune di Sessa Cilento. La frana che si è verificata in via comunale Loc Chiesa vecchia San Mango Valle Cilento sta causando non pochi disagi alle comunità locali.

È rimasta coinvolta anche una linea idrica, per cui Consac sta organizzando il ripristino del servizio e ciò potrebbe causare l'interruzione in ambito comunale. Data la gravità della frana, è fatto assoluto divieto l'accesso alla alla strada