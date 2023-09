Sessa Cilento, Carmen Lucia e Francesca Abategiovanni a “Segreti d'Autore”

La modernità drammaturgica dell’universo femminile raccontato da Ruccello e quello interpretato, con un’ironia che è sempre sorella dell’intelligenza, da un’attrice di grande talento come Franca Abategiovanni. Ha un sottile filo conduttore la serata del 7 settembre a Segreti d’ Autore, il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi. Alle 20 al palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Sa) sarà presentato il bellissimo libro di Carmen Lucia, edito da BeaT, «Il corpo, il suono e la scena. Per una drammaturgia sui corpi e sui suoni. Analisi della lingua di scena dei testi teatrali di Annibale Ruccello». Uno studio prezioso, appassionato e documentato, su un artista, scomparso in un incidente stradale a soli 30 anni, che ci ha lasciato in eredità alcuni tra i classici del teatro contemporaneo. Introduce Enrico Bernard, che dialogherà con l’autrice.

A seguire, alle 21.30, Franca Abategiovanni sarà la protagonista di “Teresa Zum Zum” di Cesare Belsito. Uno spettacolo dove si ride tanto, ma si riflette anche su un mondo spietato che non accoglie ma emargina. Per un’analisi che non è solo quella tra psicanalista e paziente, ma diventa il reale significato di un suono onomatopeico che incarna la solitudine, le paure e la tenera follia di Teresa e di ognuno di noi. La regia è di Nadia Baldi.

L’ingresso è totalmente gratuito, ma su prenotazione. Le richieste vanno inviate via mail all’indirizzo comunicazione@festivalsegretidautore.it, specificando l’evento, il numero dei posti e il proprio nome e cognome.

Tra le attività collaterali, va segnalata invece l’ultima possibilità di partecipare alla passeggiata con Antonio Malatesta, guida ufficiale del Parco Nazionale del Cilento VDA, alla scoperta delle piccole e grandi storie nascoste nelle campagne di Valle Cilento. Appuntamento, con prenotazione al numero 339.3131275, alle 17.30 presso la chiesa di Santa Maria delle Valletelle.