“Segreti d'Autore” a Sessa Cilento tra tango a Palazzo e viaggi nel tempo

Sono due gli eventi che caratterizzano la serata di domenica 3 settembre a “Segreti d’autore”, storico Festival cilentano ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi. Alle 20.30 al palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Sa) va in scena “Tango a Palazzo”, frutto di una residenza artistica di Stefan Pan e Marcello Riunno, dove l’improvvisazione di 12 ballerini provenienti da diverse nazioni si fonde alla natura cilentana in un mix di danza e culture. Un progetto dell’Associazione Nu Tango, in collaborazione con il collettivo de El Gavel, che traccia un filo comune da Taiwan a Buenos Aires, passando per la Persia e la Turchia, fino ad approdare ad un irresistibile Borgo di Tango.

Nello stesso luogo alle 21.30, Enzo Mirone e Karla Kracht daranno vita al loro spettacolo “O.M.A. Oneiric Multiple Artifex”, nel quale immagini, voci, suoni e oggetti del passato appartengono al presente e prefigurano il futuro.

L’ingresso è totalmente gratuito, ma su prenotazione. Le richieste vanno inviate via mail all’indirizzo comunicazione@festivalsegretidautore.it, specificando l’evento, il numero dei posti e il proprio nome e cognome. Le prenotazioni, che si accetteranno fino ad esaurimento posti, saranno valide fino a 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Al personale addetto al controllo andrà esibita la ricevuta di conferma, in forma cartacea o su dispositivi.

Tra gli appuntamenti collaterali, segnaliamo infine l’affascinante percorso tra la flora del Cilento con Dionisia De Santis, esperta in botanica, erboristeria e fitoterapia. Appuntamento, con prenotazione al numero 333.9193693, alle ore 10 in Piazza Croci a Sessa Cilento (Sa).