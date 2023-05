Salerno, tossicodipendente ai domiciliari si barrica in casa e si ferisce: salvato dai carabinieri

Momenti di tensione questa mattina nei pressi della zona industriale di Salerno. Un uomo, con problemi di tossicodipendenza e agli arresti domiciliari, si è barricato nella propria abitazione in stato di alterazione psicofisica. Sul posto, dopo le prime segnalazioni, sono intervenuti celermente i Carabinieri della Compagnia di Salerno, guidati dal Maggiore Antonio Corvino e le Aliquote Primo Intervento (squadra speciale che si occupa di gestire i casi più delicati come quello di un soggetto barricato in casa e potenzialmente armato) per provare a ristabilire la calma in quanto l’uomo si era anche ferito da solo ad un braccio con un’arma da taglio trovata in casa, probabilmente un coltello da cucina.

Dopo aver provato a tranquillizzarlo, è stato necessario affidare l’uomo alle cure dei sanitari del 118. Dopo aver minacciato anche questi ultimi, l'uomo è stato condotto in caserma.