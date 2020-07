Tanta paura per una ragazza di Sala Consilina che nella notte ha perso il controllo della sua vettura ed è finita a pochi metri da un garage di una casa in località Fonti a Sala Consilina con le ruote rivolte al cielo. Un volo spettacolare che per fortuna non ha avuto drammatiche conseguenze per la ragazza.

