Sabato 10 Marzo 2018, 11:18 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre persone sono state sorprese mentre interravano rifiuti speciali pericolosi nella zona industriale di Polla, a sud di Salerno. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno accertato che in un'area di circa cinquemila metri quadri si stavano interrando, utilizzando un escavatore ed un autocarro, circa 2 tonnellate di rifiuti speciali tra cui lastre in fibrocemento-eternit, materiale di risulta da demolizione, pneumatici e varie componenti plastiche e ferrose. Le tre persone, tra le quali anche un noto imprenditore del posto, sono state denunciate per abbandono incontrollato di rifiuti speciali ed attività di gestione dei rifiuti non autorizzata. I militari dell'Arma, coordinati dal capitano Davide Acquaviva, hanno, inoltre, sequestrato l'intera area, i mezzi pesanti ed i rifiuti speciali.