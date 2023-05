Spacca con un casco il vetro del front office al Distretto di Sarno, 30enne denunciato

Fila troppo lunga, con il casco spacca il vetro dello sportello dell'esenzione ticket. E' accaduto a Sarnopresso il distretto cittadino dell'Asl in via Lanzetta. Il ragazzo è stato denunciato dalla polizia per danneggiamento.

I fatti risalgono a mercoledì scorso, nei pressi del front office della struttura. Il giovane - secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine - avrebbe cominciato a discutere con un'altra persona in fila, dopo aver atteso per molto tempo in ragione della lunga fila.

La discussione sarebbe degenerata, fino a quando il ragazzo avrebbe impugnato il casco e colpito il vetro di separazione tra utenti e personale.

Per un dipendente è stato necessario anche farsi medicare in pronto soccorso, dopo essere rimasto leggermente ferito.

Il danno ha rallentato di molto le attività del distretto. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia di Sarno, che hanno identificato il 30enne. Per lui denuncia a piede libero con l'accusa di danneggiamento aggravato perchè il fatto è avvenuto in un luogo pubblico.