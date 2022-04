Spaccio di crac tra giovanissimi preso un pusher in flagranza

Nei giorni scorsi i carabinieri delNucleo operativo rafiomobile di Salerno hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 21enne del luogo, A.S., trovato in possesso di crack e hashish e contestualmente hanno segnalato alla Prefettura, quale assuntore, un coetaneo con cui era in compagnia.

in particolare i due sono stati notati dai carabinieri mentre passeggiavano, con fare sospetto, nei pressi di un esercizio commerciale in una via del centro e dopo essersi appostati per osservarne i movimenti, i militari hanno deciso di raggiungerli e di sottoporli a perquisizione.

Nella circostanza, A.S. è stato trovato in possesso di una dose pari a 1.76 grammi di hashish occultata nei pantaloni, mentre l’assuntore aveva con sé una dose di sostanza stupefacente verosimilmente crack per 0.27 grammi. inoltre i militari hanno sequestrato una busta di plastica contenente ulteriori 46 dosi di crack identiche a quella trovata in possesso dell’assuntore, che A.S. – all’avvicinarsi dei carabinieri – aveva verosimilmente gettato in terra nel tentativo di disfarsene.

I carabinieri hanno dunque deciso di estendere la perquisizione presso le abitazioni dei giovani, sequestrando ulteriori 3.90 grammi di crack che lo stesso A.S. aveva occultato nel sottosella del proprio scooter, parcheggiato all’ingresso di casa.

Di qui l'arresto