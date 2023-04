Salerno, spari in strada a Fratte: un giovane resta ferito ma con un oggetto contudente

Due colpi di pistola ad aria compressa sparati in aria dopo un litigio e un givoane ferito da un taglio alla testa, probabilmente causato dal calcio della pistola. È quanto accaduto poco fa in piazza Galdi a Salerno. Ora è in corso la ricerca dell'aggressore che è fuggito via.Nel giro di pochi minuti, i militari dell’Arma avrebbero fermato due uomini sospetti a Matierno, dove hanno svolto anche una serie di perquisizioni. Indagini in corso dei carabinieri.