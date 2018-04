Lunedì 2 Aprile 2018, 22:28 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2018 22:42

Sparatoria a Pontecagnano: ferito gravemente un ladro d'auto.L'uomo, 40 anni albanese, è stato colpito da un proiettile al torace al termine di un inseguimento in autostrada cominciato a Mercato San Severino e conclusosi in via Picentino a Pontecagnano Faiano.Il 40enne aveva rubato un'automobile insieme ad altri due complici quando è stato scoperto dai carabinieri in quel di Mercato San Severino: l'inseguimento in autostrada è durato fino a Pontecagnano (all'altezza del cavalcavia di via Picentino), dove i tre, vistisi ormai braccati, hanno abbandonato l'automobile provando a fuggire a piedi scavalcando il guardrail, che in quel punto affaccia su un terreno facilmente raggiungibile.L'uomo, soccorso dai volontari del Vopi, versa in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. I due complici sono attualmente ricercati.