Giovedì 30 Agosto 2018, 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spende banconote false, turista fermato e denunciato a Castellabate dalla polizia locale. L’episodio si è verificato stamane, a segnalare l’episodio ai caschi bianchi è stato un commerciante, dove poco prima era stata utilizzata una banconota falsa per fare degli acquisti. Gli agenti, coordinati dal comandante Massimiliano Gabriele Falcone, si sono messi subito sulle tracce dell’uomo, che è stato rintracciato e condotto presso il comando per l’identificazione. Il soggetto era in possesso anche di altre banconote false. A seguito anche di perquisizione domiciliare, sono state rinvenute ulteriori banconote false, prontamente sequestrate. L’uomo, originario del Napoletano, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, mentre le banconote sono state sequestrate.