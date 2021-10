Acqua dal soffitto della scuola media: stop lezioni a Nocera Inferiore

Niente lezioni per alcuni giorni per alcune classi della scuola media Giuseppe De Lorenzo a Nocera Inferiore. Questa mattina dal soffitto dell'androne principale e in tre aule veniva giù acqua e altri liquami.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area dell'edificio interessata dalle infiltrazioni che hanno provocato il rigonfiamento dell'intonaco con il rischio di caduta. I tecnici comunali che sono intervenuti, anche se l'edificio scolastico è in gestione all'amministrazione provinciale di Salerno, hanno verificato che l'incidente era stato provocato dai pozzetti intasati dei bagni del liceo classico Giambattista Vico che si trova al piano superiore. Non è la prima volta che accade.

Sino ad oggi i lavori effettuati non hanno mai risolto definitivamente il problema. Le due dirigenti scolastiche, Lucia Federico del liceo e Teresa Staiano della scuola media, hanno chiesto un intervento immediato dei tecnici della Provincia altrimenti sono pronti a denunciare per interruzione di pubblico servizio.